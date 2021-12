Rui demove petistas de indicar nome para TCE

A articulação do governador Rui Costa (PT) deu resultado, e o superintendente de Administração de Finanças da Assembleia Legislativa, Marcos Presídio, deve ser o único nome indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Rui Costa reuniu-se ontem para um almoço, na Governadoria, com a bancada petista na Assembleia e ficou definido que o PT não indicará um nome para a substituição do conselheiro Zezéu Ribeiro, que morreu em 25 de fevereiro.

Os petistas cogitavam indicar o deputado estadual Paulo Rangel (PT) para disputar o cargo vitalício, que garante vencimentos recentemente reajustados para R$ 30,4 mil. A indicação do petista abriria uma nova disputa com o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), que indicou Presídio.

Nilo já havia informado na quinta-feira que tinha indicado Marcos Presídio para a Comissão de Constituição de Justiça, que deve sabatiná-lo em até dez dias. Ele precisa de 32 votos para ser eleito conselheiro.

O secretário estadual de Relações Institucionais, Josias Gomes, confirmou que o PT não indicaria um nome, para não fomentar um debate que "não seria importante para ninguém". Segundo o secretário, o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, deve ser oficialmente informado da decisão do partido na segunda-feira.

Mas o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, disse, no início da noite de ontem, que já havia conversado com Marcelo Nilo. "Vamos tocar a vida", disse Anunciação. O presidente estadual petista disse também que os integrantes do partido decidiram não levar a disputa adiante em respeito à memória do conselheiro Zezéu Ribeiro. "A perda de Zezéu ainda nos causa muita dor, e esse não seria o momento para um embate desses", ponderou Anunciação.

Ele disse que o momento deve ser utilizado para discutir os projetos do Executivo que devem ser prioritários na Assembleia. Anunciação disse também que as ponderações do governador foram cruciais para demover o interesse pela disputa.

