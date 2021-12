Rui defende Wagner e diz acreditar na 'lisura' do petista

O governador Rui Costa disse que acredita na "lisura" do ex-governador Jaques Wagner,que foi um dos alvos da Operação Cartão Vermelho, instaurada na manhã desta segunda-feira, 26, pela Polícia Federal (PF).

"Tenho absoluta confiança na lisura de tudo que foi feito porque conheço o ex-governador Jaques Wagner há 35 anos e sei da sua correção", afirmou Rui Costa, a respeito das supostas irregularidades na licitação da demolição e construção da Arena Fonte Nova, que teriam acontecido durante o mandato do ex-gestor da Bahia.

Rui também diz possuir dados que comprovam que as obras do estádio foram as mais baratas do Brasil. " O processo de investigação comprovará a 'lisura' do que foi feito, até porque as informações, os dados e números que tenho e vocês podem comparar que foi o mais barato seja por metros quadrados ou por assentos", falou.

O petista ainda disse que"isso por si só merece destaque porque foi construído com um equipamento por menor preço em relação a qualquer outro estádio do Brasil", finalizou.

Operação

A Operação Cartão Vermelho investiga suposto superfaturamento na obra de demolição e construção da Arena Fonte Nova. De acordo com a investigação, Wagner teria recebido R$ 82 milhões em propina para beneficiar as construtoras Odebrecht e OAS.

A ação foi deflagrada nesta segunda, quando foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Entre eles, um na casa do ex-governador, que resultou na apreensão de documentos, 15 relógios de luxo e celulares.

O advogado de Wagner disse que só vai se pronunciar após ter acesso ao inquérito policial.

adblock ativo