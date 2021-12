Rui defende novas eleições para repactuar o país

O governador Rui Costa afirmou no final da manhã desta terça-feira, 19, que é favor de novas eleições para a presidência, caso seja uma decisão pactuada e se for para reunificar o país. O chefe do Executivo estadual enfatizou que é contra que "um vice traidor" assuma o lugar da presidente Dilma Rousseff e disse que há um movimento daqueles que têm "pensamento escravocrata" e que insistem em reascender e voltar para o comando do país.



"Eu acho que, se essa for a solução pactuada, é melhor novas eleições do que um vice traidor cheio de processos na Justiça assumir a presidência. Se esta for a solução para reunificar o país, então que se convoque novas eleições agora em outubro junto com a eleição de prefeito", disse Rui, após assinar, no Barbalho, ordem de serviço para requalificação de ruas da capital baiana.



"Não se trata de uma disputa meramente partidária. Se trata de uma disputa de alguns que historicamente insistem em reascender e voltar. Daqueles que têm pensamento escravocrata, que acham que as regiões periféricas e o Nordeste não merecem atenção. O crime que ela (a presidente) cometeu? O de não fazer negociatas. Ela não se curvou para muitos deputados", acrescentou o governador.



No final do evento, Rui reforçou a opinião sobre o vice-presidente Michel Temer assumir o comando do país. "É melhor eleição direta do que assumir alguém que não tem legitimidade e que participou de um processo sujo, vergonhoso como esse. Eu não quero que esse seja o exemplo para minhas duas filhinhas pequenas: o da traição, da trama, da falsidade, da mentira. Isso não faz bem para o nosso país".



Questionado se acha que o impeachment pode ser barrado no Senado Federal, Rui respondeu que "não sabia" e que conversou ontem com os três senadores baianos para saber o clima no local. "Eu não sei (se vai ser barreado). Três votos da Bahia com certeza são contra o impeachment, mas temos que ver. Eu acho que vai ganhar força no Senado. Conversei com os três senadores ontem. Eles me relataram ontem que tem uma força grande de vários partidos de senadores querendo a convocação de novas eleições", contou o governador.



Rui destacou que, a partir da conversa com os senadores baianos, ele constatou que há um "convencimento de muitos senadores" de que o Brasil precisa ser reunificado e pactuado. "O Brasil precisa de paz para receber novos investimentos e a forma de fazer isso seria convocar novas eleições. Essa é a opinião de muitos senadores que os três da Bahia me transmitiram ontem. Agora, tem muita conversa a ser feita", avaliou.

adblock ativo