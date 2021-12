Rui defende fala de Leão; Neto diz que houve desrespeito

O governador Rui Costa apoiou ontem a declaração dada pelo seu vice, João Leão (PP), que disse estar "cagando e andando, no bom português na cabeça desses cornos todos", ao comentar a sua inclusão entre os políticos que serão investigados no âmbito da Operação Lava Jato, após autorização da abertura de inquérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



"A declaração de Leão talvez seja de alguém que está indignado, eu diria até revoltado, e que tem convicção da sua inocência", afirmou o governador, ao entregar a restauração e pavimentação da BA-491 em Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano.



Rui declarou ainda que Leão, também secretário estadual do Planejamento, continua a contar com a sua confiança e vai "lutar" para provar que não tem envolvimento com nenhuma irregularidade.



Já o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), principal líder da oposição baiana, afirmou que Leão foi desrespeitoso "não só com o Judiciário, mas com os cidadãos". "Foi uma declaração extremamente infeliz. Há muitos anos eu não vejo uma declaração tão inapropriada", disse o prefeito, ao visitar ontem obras na Orla da capital baiana.



Segundo Neto, não é possível fazer um prejulgamento de Leão ou qualquer um dos que serão investigados. O prefeito disse, porém, que o vice-governador deveria estar "preocupado com o que está acontecendo". "Se ele de fato não tem nenhum tipo de envolvimento, que mostre isso judicialmente", afirmou.



A declaração de Leão, que ganhou destaque nacional, foi feita à Folha de S. Paulo, na última sexta-feira, 6.



Sono dos justos



Procurado neste sábado, 7, por A TARDE, Leão, por sua vez, disse que, apesar de tudo, dormiu "o sono dos justos" depois de saber que seria investigado. "Quem não tem culpa no cartório não fica com insônia", explicou. Sobre ter dito que estava "cagando e andando", o vice-governador alegou irritação no momento da fala.



"Soube disso ontem (sexta), às 23 horas e tomei um susto. Eu estava jantando com um amigo e chegou outro e disse que viu meu nome. Eu fiquei 'retado'. Tenho 28 anos de vida pública e nunca ninguém ouviu falar um riscado meu", afirmou.



O pepista disse que, na próxima terça-feira, estaria em Brasília, com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para "saber de onde partiu essa denúncia". "Nunca tive contato com esse doleiro (Alberto Youssef, um dos autores das delações que motivaram a lista entregue ao STF). Se tem um cara que tá limpo, esse sou eu", declarou.



Sobre a inclusão de seu amigo Mário Negromonte - ex-ministro das Cidades e atualmente conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) - na lista, Leão preferiu não falar. "Eu não posso responder pelos outros, posso responder por mim. Eu morei com Mario Negromonte em um apartamento em Brasília e nunca vi isso", afirmou o vice.



De acordo com Leão, a presença maciça de parlamentares do PP na lista "mancha a imagem do partido". "Como eu, deve ter saído companheiros que não têm nada a ver com isso", disse.



Delação e mensalão



Ao defender Leão, o governador disse que alguns dos delatores do petrolão poderiam estar "mentindo" em alguns casos e "falando a verdade em outros". "Estamos falando de pessoas que confessaram um crime e, para reduzir suas penas, estão dizendo que outros participaram", afirmou.



Já Neto apostou que o caso será ampliado. "É a mesma lógica do mensalão: dinheiro sujo para campanha e pagamentos mensais para parlamentares", comparou.



colaborou Regina Bochicchio

