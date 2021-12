Rui critica excesso de controle do TCU

O governador Rui Costa (PT) voltou a criticar o excesso de controle dos órgãos fiscalizadores na manhã desta quarta-feira, 28, logo após reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, em Brasília, para defender a construção completa da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), após a recomendação do tribunal de reduzi-la a um trecho.

Os senadores baianos Otto Alencar (PSD), Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB) também participaram da reunião.

O governador afirmou também que vai lutar para que a ferrovia Bioceânica, que prevê uma ligação por terra dos oceanos atlântico com o pacífico seja feita via Fiol.

"Hoje se criou um pânico no país inteiro, nenhum gestor público, nenhum diretor de empresa quer assinar documento, todo mundo quer mais relatório, mais parecer e o país tá parando por causa desse excesso de controle. Eu acho que a lei tem que ser mais rigorosa para punir severamente aqueles que cometeram ilícito, mas precisa liberar para que as coisas aconteçam", disse o governador.

A corte de contas sugeriu a redução da ferrovia após análise da situação dos trechos em construção. O tribunal recomendou à Valec (estatal responsável pelas obras), assim como aos ministérios dos Transportes e Planejamento, reavaliar o custo-benefício da ferrovia e considerar como alternativa finalizar somente os lotes 1 a 4 (Ilhéus a Caetité), além de concluir a conexão com o porto de Ilhéus.

Tom baixo

Após falar que a Bahia é prejudicada por "meia dúzia de burocratas" o governador baixou o tom e elogiou o ministro relator do caso, Augusto Sherman - o mesmo que apreciou o caso das obras do metrô de Salvador pelo Governo do Estado.

"Eu estive aqui como secretário junto com o governador Jaques Wagner e disse ao ministro 'de um voto de confiança que nos estamos recepcionando o metro para o governo do estado e nos vamos ter duas histórias no metrô da Bahia, a dessa data para trás e dessa data para frente'. E agora tive o orgulho de convidá-lo em dezembro a participar da inauguração dos 12 km", falou.

O governador comentou ainda que esse é um modelo claro que "manter o rigor da coisa pública pode ser combinado com a celeridade das obras, é só encontrar um modelo correto e um ritmo correto", completou.

Bioceânica

Rui quer que a ferrovia Bioceânica, incluída no programa de investimento em logística 2015/2018 do governo federal, que prevê ligação do atlântico com o pacífico seja feita pela Fiol, e não com uma nova ferrovia que chegaria ao Rio de Janeiro.

"Evidente que eu entendo e tenho razões para que ela venha para Fiol. Será mais econômico e mais racional se ela passar direto para o atlântico via a Fiol do que descer para o sudeste, porque os custos de ultrapassar serra são gigantescos", disse o governador.

adblock ativo