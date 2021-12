Rui Costa viaja para Europa e Leão reinará no estado

Com a viagem do governador Rui Costa (PT) à Itália, Alemanha e Espanha, neste domingo, 4, às 17h30, João Leão (PP) assume interinamente o governo do Estado. É a primeira vez que o vice-governador e secretário do Planejamento, citado na Operação Lava Jato, exerce a função em substituição do governador. Ele terá como tarefa inicial comandar, às 14h30 desta segunda, 5, na Governadoria, a reunião do Conselho Político.

Uma avaliação do governo e da participação dos partidos que integram a coalização, além de uma conversa sobre a estratégia eleitoral para 2016, estão na pauta do encontro. Participarão presidentes dos partidos da base (PT, PCdoB, PP, PSD, PSB, PTB, PTN e outras legendas), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PDT), e o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes.

"Nosso interesse neste primeiro momento é fazer uma avaliação das posições desses partidos nas 52 maiores municípios - foram incluídos Seabra, na Chapada Diamantina, e Santa Maria da Vitória, na Bacia do Rio de Contas) - e construir a unidade com vistas às eleições", adiantou o secretário Josias Gomes.

Investimentos

A reportagem não conseguiu falar, ontem, com João Leão, que ficará no comando do governo até o dia 17, quando Rui Costa retorna à Capital baiana. A agenda do governador na Europa inclui encontros com executivos da área de energia solar, farmacêutica, turismo, além de uma visita ao Papa Francisco, no Vaticano.

"Nós queremos trazer empresários da Europa para investir no Brasil. A relação está muito favorável, o investimento no Brasil está muito mais barato hoje para empresas da Europa e dos Estados Unidos. É hora de reforçar estes contatos e apresentar nossos projetos. Eu estou otimista de que vou voltar com acordos assinados e anúncios consolidados de investimentos para gerar mais empregos na Bahia", declarou o governador.

