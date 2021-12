Rui Costa se pronuncia sobre vazamento de conversas de Dallagnol e Moro

O Governador da Bahia Rui Costa (PT) se pronunciou nas redes sociais sobre as reportagens do The Intercept onde conversas do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol e do atual Ministro da Justiça Sergio Moro foram vazadas.

>> Moro e Dallagnol colaboraram durante Lava Jato, diz site

No Instagram, Twitter e Facebook, Rui disse que "o que o site The Intercept divulgou é muito grave. Provoca profunda indignação. É fundamental que todo o conteúdo seja esclarecido".

Nas reportagens divulgadas neste domingo, 9, pelo The Intercept Brasil, Sérgio Moro, quando era juíz, teria interferido diretamente nas investigações do Ministério Público Federal (MPF) na prisão de ex-presidente Lula.

O Governador informou que se algo não for feito o Brasil continuará "sem oferecer segurança Jurídico-Institucional, Credibilidade e Confiança".

"É preciso retomar a credibilidade em nossas instituições", finaliza Rui Costa nas publicações.

