Rui Costa sanciona projeto que prevê empréstimo de R$ 250 mi para o Estado

O governador da Bahia, Rui Costa, sancionou o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) solicitando um crédito no valor de R$ 250 milhões. A lei sancionada foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, 5.

Na última terça-feira, 3, a AL-BA aprovou a contratação do empréstimo junto ao Banco do Brasil. De acordo com o governo, o recurso será destinado para as áreas de infraestrutura viária e de mobilidade urbana.

Durante a discussão da matéria no Legislativo, o deputado Sandro Régis (DEM), líder da oposição, questionou o texto. Para o democrata, não estava claro o destino do empréstimo.

Líder da bancada do governo, o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) explicou que o investimento será detalhado no ato de contratação da obra.

