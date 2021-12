Rui Costa reúne aliados e anuncia tempo ruim

Em reunião na quarta-feira, 4, com a sua base aliada, o governador Rui Costa (PT) pediu a compreensão dos deputados estaduais, ao avisar que não haverá dinheiro para novas obras em suas bases eleitorais. A ordem é completar aquilo que já estiver em andamento, remanescente do ano passado.

"Eu dei o cenário macroeconômico do Estado, da economia que nós estamos fazendo, e todos vão contribuir com isso: o Executivo, o Judiciário, o Legislativo", declarou ao governador, ao chegar na quarta para a posse da diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Rui afirmou não temer eventuais problemas de governabilidade, por acreditar que os parlamentares entenderão a necessidade de diminuir os gastos. "Os deputados sabem da dificuldade que o país e o Estado passam. Todo mundo vai dar a sua parcela de contribuição, porque a chuva passa e o dia ensolarado virá depois", afirmou.

Também presente à posse da diretoria da UPB, o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão (PP), disse que o controle nas despesas é "normal em qualquer governo hoje" e chegou a falar em uma "questão mundial. Aliado do PT, Leão reconheceu que o Brasil "vive uma crise institucional, política e econômica".

Durante o encontro com os aliados, o governador também avisou que deverá modificar o critério de distribuição de cargos políticos do Estado no interior, o que gerou insatisfação em alguns presentes. Os deputados, por sua vez, cobraram a distribuição dos postos, todos do segundo e terceiro escalão.

Conselheiro do TCE

Rui afirmou que negociará o entendimento da base em torno de um nome de consenso para indicar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na vaga de Zezéu Ribeiro. Na prática, o governador deverá acalmar o PT - que ensaia lançar a candidatura do deputado Paulo Rangel - e endossar o apoio a Marcos Presídio, superintendente da Assembleia Legislativa, indicado para o posto de conselheiro pelo presidente da ALBA, Marcelo Nilo (PDT).

"Eu percebi a possibilidade de um consenso e resolvi ajudar. Está muito próximo do consenso", declarou Rui, que prometeu ainda anunciar até a próxima semana o próximo presidente da Embasa, praticamente o único cargo de maior relevância do segundo escalão do governo sem definição.

Reforma política

Ao tomar posse para o seu segundo mandato como presidente da UPB, a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, afirmou que as principais pautas da entidade este ano serão uma reforma política e a reformulação do pacto federativo.

"Queremos unificar as eleições. Pela continuidade dos serviços públicos, diminuição dos gastos com campanha e aprovação mais rápida dos nossos programas e projetos federais. Esse é um pleito dos prefeitos da Bahia, e com certeza, do Brasil", declarou.

Ao lado de Quitéria, Rui anunciou que no próximo dia 20 de março firmará a instalação dos consórcios municipais de Saúde - nos quais haverá 60% de participação dos municípios e 40% do Estado no financiamento de policlínicas.

