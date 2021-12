Rui Costa recebe modelo administrativo do novo governo

Pelo menos três modelos de organogramas foram apresentados, nesta segunda-feira, 17, ao governador eleito Rui Costa (PT) pelo grupo de trabalho que prepara a nova estrutura administrativa do Estado. A ideia é que o novo modelo esteja definido até o dia 30, quando será submetido à aprovação da Assembleia, para que Costa possa anunciar a sua equipe de secretários na primeira quinzena de dezembro.

Nesta primeira reunião após breve período de férias do petista, Rui Costa recebeu algumas sugestões, como a fusão da secretaria de Relações Institucionais (Serin) com a Casa Civil e a junção, em uma única estrutura, das ações das secretarias extraordinárias da Mulher e de Assuntos Estratégicos.

Nomes ainda não estão sendo discutidos pelo governador eleito, que só pretende tratar dos possíveis titulares de primeiro e segundo escalões após a série de encontros que terá com lideranças dos partidos aliados.

Segundo o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, o futuro governador - que hoje reassume em Brasília suas funções de deputado federal - está empenhado em montar um governo mais enxuto, de menor custo e com foco na eficiência.

Quanto ao perfil do futuro secretariado, Anunciação disse que será técnico e político. "Ele (Rui) vai ter um olhar na sociedade civil e também nos partidos. Os escolhidos serão avaliados do ponto de vista da capacidade de gestão, liderança e, sobretudo, afinidade com o projeto de governo".

