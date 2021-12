Rui Costa rebate alerta do TCE sobre limite de gastos públicos

Durante visita a obras na Liberdade, na manhã desta quarta-feira, 25, o governador Rui Costa comentou o fato de o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) emitir alerta aos Poderes Executivo e Judiciário por ultrapassarem o limite de gastos com pessoal no primeiro quadrimestre, conforme publicou o A TARDE.

Rui disse 'estranhar' o alerta sobre as contas do governo do estado e afirmou que, segundo o índice que ele conhece, não ultrapassou o limite de gastos.

"Não temos rompimento do índice. O último balanço publicado foi 46,13, o limite é 46,17. Estamos ali batendo na trave. Mas esta é, historicamente, a posição da Bahia. Isto está alinhado com que eu me comprometi, com os servidores e com o povo baiano. Valorizar o máximo os servidores até o limite da lei e o limite da lei é a lei da responsabilidade fiscal. Nem sempre você consegue cravar no limite legal".

O governador ressaltou ainda a publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), da lei 14.165/2019, que altera a estrutura remuneratória das carreiras de nível médio. "Foi a lei que nós aprovamos, puxando todos os técnicos do pessoal que estava abaixo do salário mínimo. Então, quando você faz uma lei dessa, é para todo mundo. Você não pode fazer o cálculo de quando chegar ao limite. Você fica oscilando em cima do limite, por isso que chama limite prudencial. É o limite antes do limite total".

O gestor ainda comentou a polêmica entre o prefeito ACM Neto e o vice-governador João Leão, sobre a Ponte Salvador-Itaparica.

"Acho que é preciso valorizar o povo baiano, valorizar as obras. O povo está cansado deste 'disse-me-disse', de discurso político e ideológico. É igual ao presidente Bolsonaro, que foi para ONU para fazer discurso ideológico, raivoso. Isso não ajuda o Brasil. O VLT vai mpregar de 4 a 5 mil pessoas, o metrô vai empregar de 3 a 4 mil pessoas. A ponte vai empregar de 8 a 10 mil pessoas. É isso que o povo quer, trabalhar, sustentar de forma digna sua família", ressaltou.

