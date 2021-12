Rui Costa quer parceria para novo Centro de Convenções

O governador Rui Costa disse, nesta sexta-feira, 4, que tem conversado com empresários nacionais e internacionais para estimulá-los a participar de licitação para construção do novo centro de convenções que deverá ser instalado na área do Parque de Exposições, na Av. Paralela.

A ideia, afirmou o governador, é começar 2017 com a obra iniciada. A área pertence ao governo e é próxima de hotéis e do aeroporto. “Estou estudando e conversei com vários empresários. Recebi ontem, hoje e vou receber outro segunda-feira para apresentar a concepção e ter um formato de licitação. O formato é com parceria com a iniciativa privada. Ela construir e fazer a gestão do centro”, ressaltou.

O governador comentou as críticas de agentes do trade como a seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), que é contra a retirada do local atual. “Percebo é que pessoas que têm voz pública estão sempre falando com a imprensa e defendendo uma localização próxima ao seu hotel. Isso não é planejamento de estado”, afirmou.

Para Rui, não é possível atender à demanda de cada hotel. “O diálogo será sempre com quem vai investir. Se quero uma solução privada, tenho que apresentar e perceber, no mercado, interessados em disputar uma licitação. Se tivermos e confirmarmos interessados naquele local (Parque de Exposições), será ali”, disse.

Rui disse que pensou na alternativa, após demora nas negociações para implantação no Comércio, onde funciona a sede do Grupamento de Fuzileiros Navais. “Não podemos ficar esperando eternamente”.

O governador disse, ainda, que o centro deixou de captar encontros, conferências e passou a ser “centro de formaturas”. “Teve um ano que chegou a ser 85% da pauta de formaturas. Isso não é um centro de convenções”.

