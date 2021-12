Rui Costa publica carta após crítica de Bolsonaro ao governador de Pernambuco

O governador do estado, Rui Costa (PT), publicou na noite desta sexta-feira, 18, uma carta dos governadores do Nordeste em solidariedade ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), após o presidente Jair Bolsonaro (PSL) chamá-lo de "espertalhão", pela autoria do 13º do Bolsa Família (leia íntegra da carta abaixo).

Em uma publicação no Twitter, o presidente criticou Paulo Câmara, afirmando que a desonestidade ainda persiste. "O espertalhão da vez agora é o Governador de Pernambuco, do PSB", afirmou Bolsonaro, mencionando o benefício concedido às famílias mais pobres.

Na carta publicada por Rui, os governadores dos estados nordestinos repudiam a mensagem publicada por Bolsonaro e afirmam que possui um tom inaceitável em qualquer situação, tornando-se algo ainda mais grave por ser assinada pelo presidente da República, a mais alta autoridade do Poder Executivo Nacional.

"O Brasil precisa de seriedade, solidariedade, espírito público e entendimento. O país precisa de reunião de esforços para superar enormes desafios", diz a carta.

adblock ativo