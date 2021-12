Rui Costa posta fotos da filha recém-nascida no Twitter

Rui Costa usou o Twitter na tarde desta quinta-feira, 25, para postar as primeiras fotos e fazer o anúncio da chegada de Malu, quarta filha do governador da Bahia e segunda com a primeira-dama Aline.

"Nesta noite, 1:49 hs, veio ao mundo Malu. Eu estava ali, ao lado de Aline [esposa do governador]. Um misto de preocupação e ansiedade por nosso rebento. Alegria enorme. Agradeço a Deus!!!", escreveu o governador da Bahia, para em seguida colocar a letra de uma música de Milton Nascimento, "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor".

O governador postou as imagens do primeiro banho de Malu e da "primeira subida na balança", quando a recém-nascida foi pesada. Rui Costa também é pai de Caio, Aline e Marina.

