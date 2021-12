Rui Costa pede união para país atravessar crise

Ao mesmo tempo em que defendeu uma melhora no relacionamento político no país, o governador Rui Costa (PT) classificou, neste sábado, 19, como "aves de agouro" os políticos que, segundo ele, estão mais focados em interesses partidários do que em ajudar o país a atravessar a crise.

A declaração foi feita durante solenidade, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, onde juntamente com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, entregou 400 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida.

"Essa crise, que chegou ao Brasil agora, vem ocorrendo desde 2009 no mundo, em países como Espanha, Portugal, Estados Unidos e até a China. Mas, nos outros países, o que se viu foi a união de todos, independentemente de partidos, para buscar soluções. No entanto, no Brasil existem ainda muitas aves de agouro que são a teoria de o quanto pior, melhor", afirmou Rui Costa, na mesma linha dos últimos discursos da presidente Dilma Rousseff.

Para o governador, ao invés de criticar, a oposição também deveria ajudar na busca de soluções, disse ao se referir à polêmica da proposta para retorno de um imposto similar à antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Obras prioritárias

Em sua terceira visita à Bahia em menos de um mês, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, voltou a afirmar que, embora sua pasta esteja, como todas as demais, sujeitas aos cortes previstos pelo novo pacote de ajustes fiscais, os programas prioritários para o governo e que contam com recursos já programados no estado, como a entrega de casas populares, além da construção de encostas em áreas de risco, não devem ser afetados.

"A Bahia contratou 250 mil unidades e já entregou 170 mil, o que quer dizer que ainda temos muitas obras para entregar, antes do lançamento da fase 3, esta sim, sujeita às alterações nas regras", disse Occhi, tranquilizando a população já inscrita nos empreendimentos lançados.

No mesmo evento, o senador Otto Alencar (PSD) disse que acredita que o governo terá mais apoio do Congresso para aprovar as novas medidas fiscais, após a apresentação do projeto de lei para o reordenamento administrativo do governo federal, prevista para esta semana e que prevê a fusão de órgãos e a extinção de outros considerados pouco atuantes.

"Já até fiz um levantamento e vi que existem muita superposição de funções e que se pode extinguir de 40% a 50% de determinados órgãos", declarou Alencar.

