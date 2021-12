Rui Costa negocia sucessão em Salvador com base

Após um período de silêncio sobre a sucessão municipal, o governador Rui Costa (PT) afirmou neste sábado, 9, que irá conversar com os partidos da base aliada para definir a posicionamento na disputa eleitoral em Salvador para enfrentar a possível candidatura à reeleição do prefeito ACM Neto (DEM). Ao participar da homenagem aos profissionais do programa Mais Médicos, que completou três anos, no Instituto Anísio Teixeira, Rui voltou a defender a pulverização de candidaturas de sua base.

"Onde tem segundo turno, como em Salvador, deve-se apresentar com mais de um candidato para possibilitar maior debate com a população. Temos que dar vazão à apresentação de propostas às pessoas", disse. Ele ainda alfinetou ACM Neto, afirmando que não se ganha eleição com antecedência: "O caminho mais curto para perder uma eleição é achar que já ganhou".

Rui admitiu que, inicialmente, defendeu o nome da secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana, para a corrida eleitoral pelo PCdoB, "na medida em que isso possibilitaria uma determinada estratégia política e eleitoral". O nome escolhido pelo partido para a disputa foi a deputada federal Alice Portugal.

Ele ainda respondeu às críticas de que teria se afastado do processo de definição por ter ficado insatisfeito com a escolha do PCdoB por Alice. "A maioria dos partidos (da base aliada) defendia, quase todos (o nome de Olívia para a disputa). Acho que os argumentos não foram tão fortes para convencer as pessoas. Como não se confirmou, é o momento de permitir que os partidos definam a estratégia que desejam seguir", disse.

O novo prazo dado para a apresentação de uma definição do PT, PSB e PCdoB nas eleições é a próxima terça-feira. Eles pretendiam anunciar uma decisão na última sexta-feira, mas as negociações ainda não foram encerradas.

Segundo representantes das três legendas, o principal impasse, que era em torno da formação da chapa proporcional, foi resolvido com a flexibilização do PCdoB em coligar com o PT. A senadora Lídice da Mata (PSB), presidente estadual da legenda, disse que a chapa proporcional não é um impasse para o partido. A proporcional era considerado uma dificuldade pelo fato de PSB e PCdoB temerem não eleger vereadores caso coligassem com o PT.

Agora, segundo representantes das legendas, o que está em jogo na mesa de negociações é a estratégia a ser adota para enfrentar ACM Neto. A tese defendida é de unidade, com o lançamento de apenas uma candidatura do bloco PT, PC do B, PSB e PSD. Entre eles, já foi lançada a pré-candidatura da deputada federal Alice Portugal (PCdoB). No entanto, há quem ainda defenda a formação de uma segunda chapa, encabeçada por Lídice.

Flexibilização

Como o PCdoB "flexibilizou" a negociação de chapa proporcional, a expectativa da deputada Alice Portugal é que haja unidade em torno da sua candidatura. "A ideia de pulverização já está posta, com (o deputado estadual) Isidório (PDT) e com o PP. Acho que esse campo contra o golpe, pela democracia, que apoia o governador, tem que estar junto", disse.

Alice considera que os debates entre os partidos da base do governo "fazem parte da democracia" e minimiza a demora na definição, faltando menos de três meses para as eleições. "Se fosse uma decisão monocrática, como do outro lado, porque ele (ACM Neto) está fazendo rifa para ver quem vai ser o vice...", disse.

Lídice afirmou que está disponível para "representar uma estratégia política de enfrentamento à candidatura de ACM Neto". No entanto, ela segue defendendo "o máximo de unidade" dentre os partidos da base. "Sou contrária desde o início a uma coisa muito repartida".

