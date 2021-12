Rui Costa nega que Bahia corra risco de perder investidores

O governador Rui Costa afirmou nesta segunda-feira, 4, que não acredita que a Bahia esteja correndo risco de perder as fábricas Jac Motors e Foton para outros estados. Ao participar de evento em Salvador, ele rebateu declarações do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico James Correia publicadas na edição desta segunda de A TARDE.

"Eu continuo confiante, mas não posso liberar recursos da Desenbahia sem as devidas garantias", disse citando o caso da Foton. "O grupo tem patrimônio para colocar como garantia do empréstimo, mas está fazendo investimento através de uma nova empresa que ele (o grupo) não aportou até agora nenhum bem ou patrimônio como garantia e isso é um jogo de mão dupla".

Rui afirmou está acompanhando pessoalmente o caso na Desenbahia para que seja cumprido o que exige a lei. "Nós confíamos tanto no investimento que já demos terreno, incentivo fiscal e estamos dando recursos, mas é preciso (ter) as garantias", voltou a afirmar.

Sobre as críticas do ex-secretário sobre as indicações políticas em órgãos estaduais, como Ibametro. "As pessoas que estão nas áreas mais técnica sempre tem resistência as decisões política e o secretário não é único e não será único no futuro. A opinião dele não é recente. Ele sempre teve essa opinião, inclusive exigindo da Secretaria da Fazenda uma postura mais agressiva. E isso é natural de todo secretário técnico".

