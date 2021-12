Rui Costa nega intenção de deixar o PT para migrar para PSD

O governador Rui Costa (PT) negou, nesta sexta-feira, 6, que pretenda trocar de partido. De acordo com matéria publicada no Bahia Notícias, o petista tenta manter distância do PT por conta das denúncias de corrupção envolvendo alguns membros da legenda. Em entrevista para rádios de Jequié, no interior da Bahia, Rui disse que não foi consultado pela reportagem.

"Não me perguntaram (se eu realmente pretendo sair). Mas se fizesse, eu ia dizer que não tem nenhum cabimento. Não vou deixar de frequentar igreja, porque algum membro cometeu algum ilícito. Do mesmo jeito não vou deixar de acreditar na política, que é o único instrumento de mediação dos conflitos entre os seres humanos. E não vou deixar de construir o partido que eu ajudei a fundar e que transformou para melhor a vida do povo brasileiro e dos nordestinos porque tiveram algumas pessoas que cometeram erros dentro do Partido dos Trabalhadores", disse.

O petista ainda destacou que o envolvimento dos petistas na Operação Lava Jato ainda não foi comprovado, mas que quem for apontado com envolvimento em irregularidades deve responder à Justiça. "Essas pessoas estão sendo julgadas, espero que tenham amplo direito a defesa. Aqueles que provarem a inocência, vão receber a inocência. Infelizmente, mesmo quem for inocentado depois já está condenado pela imprensa e pela população. Mas isso faz parte do processo midiático no Brasil que condena as pessoas antes das pessoas serem julgadas. E quem for culpado que cumpra sua pena e pague pelo seu erro".

Rui Costa ainda ressaltou que respeita os partidos da sua base, mas que não pretende mudar para o PSD. De acordo com o Bahia Notícia, o governador estaria discutindo com o senador Otto Alencar uma possível migração para o PSD, legenda presidida pela ex-vice-governador da Bahia.

adblock ativo