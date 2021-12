Rui Costa não participará de inauguração de aeroporto em Vitória da Conquista

O governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira, 22, através das redes sociais, que não irá participar da inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, no município de Vitória da Conquista, no Sul do estado. Em vídeo, o governador afirma que o evento se transformou em uma convenção político-partidária (assita vídeo abaixo).

“A medida anunciada é excluir o povo da inauguração, fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas a dedo como se fosse uma convenção político-partidária. Não posso concordar com isso. Por isso, não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu, que o Governo do Estado construiu”, diz Rui Costa em vídeo.

Em sua fala, Rui reconhece o papel dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer; do ex-governador Jaques Wagner; e do secretário estadual de infraestrutura Otto Alencar, para conclusão da obra. Além disso, o governador ressalta a importância dos trabalhadores que se dedicaram à construção.

