Rui Costa, Lídice e Wagner lamentam decisão da Câmara

O governador Rui Costa (PT), senadora Lídice da Mata (PSB) e o ministro chefe do gabinete da presidência, Jaques Wagner, lamentaram na noite deste domingo, 17, a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef. Rui manifestou solidariedade à Dilma e agradeceu o apoio da bancada federal da Bahia, que teve coragem de dizer não ao golpe. "É um momento muito difícil para o país. É triste ver uma sessão na Câmara dos Deputados presidida por alguém como Eduardo Cunha, numa trama orquestrada ao lado vice-presidente Michel Temer, que soube liderar uma verdadeira conspiração", comentou o governador por meio de nota

Rui disse ainda que "é hora de continuar trabalhando muito, pois só desta maneira reencontraremos o caminho para a retomada do desenvolvimento e geração de emprego".

O governador reafirmou que vai continuar brigando na defesa dos interesses do estado e do povo baiano: "mesmo quem apoia a presidenta Dilma Rousseff, como eu, sabe que há várias questões a serem resolvidas no Brasil. A desintegração da nação não interessa às pessoas de bem e significará, para todos, a derrota. O País não pode parar. Não vamos deixar as disputas políticas desviar nosso principal objetivo: melhorar a vida das pessoas", acrescentou.

Lídice lembrou das manobras de Eduardo Cunha, presidente da Câmara. "Lamento muito (que a câmara tenha autorizado o processo de impeachment). Uma farsa montada por alguns meios de comunicação, junto com a natural insatisfação popular e por aqueles que verdadeiramente que tem medo da lava jato no Congresso Nacional, como o Eduardo Cunha, acusado em vários processos de corrupção, que com manobras vis, conseguiu tornar possível o golpe contra a presidente da república Dilma Roussef, que não tem contra ela nenhuma acusação. No Senado, vamos nos reunir e mostrar que o impeachment não é a solução contra a crise ".

Já o ministro, Jaques Wagner, foi curto e direto: "Foi um retrocesso a instauração de processo de impeachment"

