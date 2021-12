Rui Costa lamenta morte de presidente do PT no Piauí

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), lamentou a morte do deputado federal e presidente do PT no Piauí, Assis Carvalho (PT-PI), que faleceu na tarde deste domingo, 5, após sofrer um infarto. O governador publicou um texto no perfil do Twitter.

No Piauí, o deputado federal Assis Carvalho, presidente do PT no estado, nos deixou de forma repentina neste domingo. Uma perda para o Congresso Nacional e para todos os piauienses, que tinham nele uma referência na luta pelos trabalhadores e por aqueles que mais precisam. — Rui Costa (@costa_rui) July 5, 2020

O anúncio da morte do parlamentar, que morreu na cidade Oeiras, município do Piauí, foi feito ainda neste domingo, 5, através de familiares na página do Twitter do deputado.

A família do deputado federal Assis Carvalho cumpre o doloroso dever de informar o falecimento dele na tarde deste domingo, 05 de julho, na cidade de Oeiras-Piauí, causada por infarto. pic.twitter.com/8e9wdYnblu — Assis Carvalho (@assis_carvalho) July 5, 2020

