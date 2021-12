Rui Costa elogia Maria del Carmen, vice de Alice Portugal

Ao chegar à convenção conjunta dos partidos PT, PCdoB, PSB e PSD, no final da manhã deste domingo, 31, Rui Costa teceu elogios a Maria del Carmen, confirmada como vice de Alice Portugal (PCdoB) para as eleições municipais. "Se citar três nomes que conhecem bem a cidade, Maria del Carmen é uma delas. Será uma chapa para pensar a cidade e definir as priorades", afirmou.

O governador fez críticas a ACM Neto, dando o tom de como vai ser a campanha de enfrentamento ao prefeito de Salvador. "Estive na região metropolitana e perguntei à população o que faria se tivesse R$ 70 milhões: renovaria a orla ou construiria mais postos de saúde?", afirmou, criticando o uso do dinheiro feito por ACM Neto na cidade.

Maria del Carmen, que está na Espanha, retorna na tarde deste domingo a Salvador.

