Rui Costa e Lídice da Mata analisam chapa adversária

Prováveis adversários de Paulo Souto (DEM) em outubro, os pré-candidatos ao governo pelo PSB, senadora Lídice da Mata, e do PT, deputado federal Rui Costa, classificaram, cada um a seu modo, de "ultrapassada" a chapa da oposição formada pelo DEM-PSDB-PMDB.

"As pessoas estão trabalhando com paradigmas políticos do passado. O loteamento de cargos tão condenado pelo DEM não foi deixado de lado", criticou Lídice, em referência ao PMDB que exigiu, para integrar a chapa da oposição, ampliar sua participação no governo do prefeito ACM Neto (DEM).

Dizendo ser alternativa política à tradicional polarização PSDB/PT , a senadora, única dos postulantes ao governo que ainda não fechou a chapa majoritária (a vaga de vice está em aberto), também estendeu as críticas ao candidato petista.

"O que vejo nas duas chapas é o pragmatismo político que as ruas rejeitaram", assinala à socialista, ao criticar a costura de alianças não em função de um projeto, mas de "interesses políticos e tempo de TV para publicidade".

Sem novidade

O deputado Rui Costa disse que "não tem nada de novo" na chapa da oposição encabeçada pelo ex-governador Paulo Souto.

"Minha convicção é que os baianos querem construir uma Bahia nova", diz Rui Costa (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

"De 1990 para cá, o candidato da oposição esteve em todas as disputas majoritárias na Bahia. Não tem novidade, a chapa representa o passado", comparou Rui.

Apoiado pelo governador Jaques Wagner, o pré-candidato petista disse que vai apresentar um projeto para o Estado focando "o presente e o futuro".

"Minha convicção é que os baianos querem construir uma Bahia nova e com novas propostas. Não vão querer reconstruir a Bahia do passado, que eles já conhecem".

Indagado se o fato de o PT governar há quase oito anos a Bahia e cerca de 12 o País também não seria motivo de desgaste perante o eleitor, o deputado lembrou que ele nunca disputou o governo.

"O eleitor não vota apenas no projeto ou no partido; vota nas pessoas", disse, dando a entender que ser desconhecido do eleitorado será uma vantagem a seu favor.

