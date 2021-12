Rui Costa é governador destaque no Congresso Nacional

O governador Rui Costa é o mais bem avaliado pelos líderes do Congresso Nacional. Realizada pelo site Congresso em Foco em parceria com a Inn Press Oficina, a pesquisa Painel do Poder foi divulgada nesta terça-feira, 29.

Na segunda e na terceira colocações aparecem, respectivamente, os chefes do Executivo do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Maranhão, Flávio Dino.

Rui alcançou nota 3,6, na média ponderada de 1 a 5. Depois dos três primeiros colocados vêm os governadores do Ceará, Camilo Santana; do Piauí, Wellington Dias; e de Pernambuco, Paulo Câmara.

O levantamento de campo foi realizado entre os dias 16 e 27 setembro últimos.

Amostras

Realizada com metodologia científica, a Painel do Poder é uma ferramenta para estudos legislativos, que usa a técnica de pesquisa por painel, feita a cada três meses na instituição.

Ela contempla investigações tanto quantitativas quanto qualitativas, tomando por base uma amostra de líderes de aproximadamente 100 parlamentares.

Nesta edição, foram consultadas 79 lideranças, mas oito entrevistas foram inteiramente descartadas para que a amostra considerada ficasse mais próxima da correlação real de forças do Congresso em termos de região, atitude em relação ao governo e a expressão partidária.

