Rui Costa e ACM Neto querem folia com paz

Após trocas de farpas no últimos dias, o clima pacífico marcou o encontro entre o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) na abertura oficial do Carnaval de Salvador, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, na Praça Municipal, em Salvador.

Em cima do palco, governador e prefeito conversaram em diversos momentos e, juntos, entregaram a simbólica chave da cidade ao Rei Momo, que reinará na capital baiana até a Quarta-feira de Cinzas.

Em janeiro, Rui criticou o aumento de dias do Carnaval por conta da limitação no efetivo policial, que também deveria atender ao interior, enquanto Neto afirmou que havia uma dívida do governo com a prefeitura relativa à festa do ano passado.

Acompanhantes

Na abertura da festa, secretários municipais e estaduais acompanharam Neto e Rui. Nenhum dos pré-candidatos do PT à prefeitura (o vereador Gilmar Santiago, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o deputado federal Valmir Assunção) acompanharam o governador.

Já os candidatos ao cargo de vice-prefeito numa possível candidatura de ACM Neto à reeleição marcaram presença, como os secretários Sílvio Pinheiro (Urbanismo), Luiz Carrera (Casa Civil) e Bruno Reis (Promoção Social).

Evitando temas políticos, Neto destacou o acréscimo de mais um dia de folia, enquanto Rui falou de investimentos em segurança. "Oficializamos assim a quarta como o primeiro dia de festa", disse o prefeito. "Quero que o Carnaval de Salvador fique conhecido como Carnaval da alegria", disse Rui.

adblock ativo