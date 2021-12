Rui Costa diz que não vai tolerar crimes envolvendo PMs

"Quem é policial é pai e mãe de família, que têm filhos, e eles devem voltar para casa depois de cumprir a jornada de trabalho. Da mesma forma, eu quero que eles pensem que quem está na rua é um cidadão, um jovem, e mesmo aquele que está cometendo um delito tem um pai, tem uma mãe, que querem ver o filho, em algum momento, voltar para casa".

As palavras acima são do governador Rui Costa, ditas após o anúncio do novo comandante geral da PM. Para ele, " a lei tem que ser cumprida, e a força policial deve ser usada na medida certa para cumprimento da lei. Então, não serei complacente, não vou admitir atos que não honrem a farda e a corporação: 99,99% da corporação não pode pagar o prejuízo de imagem por conta do comportamento de um, de dois, de cinco, de dez, de vinte".

E prosseguiu com a advertência: "Estes que agirem fora do padrão e da lei serão tratados com o rigor da lei".

Ele seguiu falando também sobre o papel do coronel Brandão: "E o novo comandante tem, como eu, uma percepção de que, tão ou mais importante do que uma polícia reativa, de ação contra o crime, é uma polícia preventiva".

Escolas



O governador Rui Costa disse que a ideia é desenvolver uma polícia que possa atuar na porta das escolas, "dialogando".

Ele fez referência a experiências existentes no exterior, que eu ele pretende fazer aqui no Brasil, nas quais "carros de polícia são adaptados com vedeogames, com coisas que jovens gostam, para parar na porta das escolas e o jovem jogar com o policial".

