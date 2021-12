Rui Costa diz que desconhece investigação da Polícia Federal

O governador Rui Costa informou por meio de nota que desconhece a investigação da Polícia Federal que teve operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 4, em Salvador, na qual ele é alvo. A Operação "Hidra de Lerna", investiga um grupo criminoso responsável por suposto financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia.

Ainda na nota, Rui afirmou que está à disposição da sociedade e das autoridades competentes para prestar os devidos esclarecimentos com máxima transparência sobre qualquer assunto. "O governador aproveitou a oportunidade para destacar que as contas da campanha de 2014 foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por unanimidade, e que fez questão de deixar registradas todas as dívidas contraídas durante o processo eleitoral, não deixando débitos sem registro. O fato é inédito na história de campanhas eleitorais na Bahia", informa a nota.

Com relação à agência de publicidade Propeg que foi alvo da operação da PF, Rui ressaltou que nunca existiu nenhum tipo de relação pessoal ou profissional com a empresa.

"Talvez a alta aceitação da nossa gestão incomode. No entanto, o trabalho e a intransigente defesa dos interesses da Bahia vão continuar. As pessoas que mais precisam têm pressa", disse o governador afirmando que está atento a manobras que visem atingir a imagem política.

Sobre o conteúdo da delação premiada referente à campanha eleitoral de 2014, o governador disse que não irá comentar, pois o assunto já foi devidamente tratado pela coordenação da campanha e pelo partido.

adblock ativo