Rui Costa diz que afastamento de Dilma foi "fome de poder"

O governador Rui Costa (PT) reagiu à cassação de Dilma Rousseff classificando esta quarta-feira, 31, como uma "data amarga para a história do Brasil". Na sua conta do Twitter escreveu: "A presidente da República reeleita pelo povo brasileiro Dilma Rousseff, é retirada do exercício de sua função pelos representantes desse mesmo povo no Congresso Nacional. O motivo: fome de poder!".

Escreveu também que "não lutei durante minha juventude para permitir o regresso do autoritarismo, do poderio na marra - revelados no decorrer de todo o processo". E assinalou a necessidade de se consolidar a democracia no Brasil. "O sonho de nossos pais, que era viver num país democrático, ainda é o nosso sonho. A democracia é grande por causa das liberdades e transformações que gera. E está mais certo do que nunca que ainda temos muito a fazer para a sua consolidação". Prometeu continuar lutando "de forma intransigente em defesa dos interesses da Bahia".

