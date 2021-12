Rui Costa diz que acordos feitos em viagens vão atrair investimentos para a Bahia

Em um cenário de crise e incertezas econômicas, a Bahia está investindo na atração de investimentos que gerem novos postos de trabalho no estado. Este foi o mote da 6ª missão internacional, realizada entre 5 e 16 de maio, pelo governador Rui Costa, com passagens pelos Estados Unidos e a China. Em almoço com profissionais da imprensa baiana, realizado nesta segunda-feira (20), o governador Rui Costa informou que as viagens renderam acordos que vão atrair mais de US$ 7,4 bilhões em investimentos para a Bahia.

A maior parte do montante será aplicada pela chinesa Easteel em um projeto de desenvolvimento integrado, com a geração de 30 mil empregos diretos. “Volto com boas notícias para a Bahia. São vários investimentos anunciados. Um deles será um complexo com indústria siderúrgica, fábrica de cimento e geração de energia. Também temos a ampliação dos investimentos em energia solar e eólica, além de uma fábrica nova de ácido sulfúrico no Polo Petroquímico de Camaçari”, afirmou o governador.

No encontro, ele também informou sobre o andamento do processo para a construção do Veículo Leve de Transporte (VLT), que ligará o Comércio, em Salvador, até a Ilha de São João, em Simões Filho. Na China, o governador se reuniu com membros da empresa Build Your Dreams (BYD), que forma, juntamente com a Metrogreen, o consórcio Skyrail Bahia, cujo contrato com o Governo do Estado foi assinado em fevereiro deste ano.

“Nós discutimos [com a BYD] o calendário e os detalhes de implantação do projeto, que eles devem me entregar até o fim desta semana para ser aprovado. A estimativa é que eles possam iniciar as obras do VLT já nesse segundo semestre. Aproveitando a oportunidade, nós também conversamos sobre a possibilidade deles implantarem alguma unidade produtiva da Bahia para a produção de placas solares”, disse.

EUA

A missão foi iniciada em Washington, no dia 8, quando Rui assinou um memorando de entendimentos com a Forever Oceans, que pretende investir US$ 60 milhões na criação de peixes na costa de Ilhéus. Já no dia 10, ele esteve com representantes da Unigel e da General Electric (GE) em Nova York.

Segunda maior petroquímica do país, a Unigel anunciou que vai investir US$ 90 milhões em uma unidade de produção de ácido sulfúrico no Polo Industrial de Camaçari. Enquanto a GE apresentou ao governador um projeto para fabricação de aerogeradores mais modernos, também no Polo de Camaçari, a fim de suprir demandas nacionais e internacionais.

Ainda nos EUA, Rui dialogou sobre financiamentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial para a ampliação de programas nas áreas de tecnologia, educação, abastecimento de água e saúde, como a segunda fase do Programa de Fortalecimento do SUS (PROSUS) na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

China

Na segunda etapa da missão, o governador desembarcou em Pequim. No domingo (12), ele conheceu a tecnologia empregada pela Face Plus Plus no reconhecimento facial. A empresa também revelou interesse em participar da licitação do Governo do Estado que visa à contratação do serviço para a área de segurança em 55 cidades baianas.

No dia 13, Rui assinou um memorando de entendimento com a Easteel. A empresa pretende investir US$ 7 bilhões na construção de um grande parque industrial integrado, composto por siderúrgica, usina de energia e diversas unidades fabris, além da revitalização do Porto de Aratu e da construção de uma cidade inteligente nas proximidades do parque industrial.

Também no dia 13, em Pequim, a China Communications Construction Company (CCCC) e a China Railway Group Limited (Crec) confirmaram ao governador o interesse em participar da licitação para construção da Ponte Salvador-Itaparica e execução do Sistema Viário Oeste (SVO).

Já em Shenzhen, no dia 14, Rui apresentou no Fórum Smart City, um dos mais importantes eventos de tecnologia do mundo, a experiência exitosa do Governo do Estado no projeto de reconhecimento facial. Ainda no dia 14, ele utilizou as redes sociais para anunciar que a chinesa CGN Energy International Holdings investirá US$ 243 milhões em energia solar e eólica na Bahia. Encerrando a missão, na última quarta-feira (15), o governador discutiu ajustes com a BYD para a conclusão do projeto conceitual do VLT.

