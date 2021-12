O governador Rui Costa aproveitou o fim de expediente de sexta-feira, 7, para curtir as filhas nos jardins do Palácio de Ondina. O momento família foi registrado em dois vídeos, divulgados em sua página no Facebook.

Na gravação, aparentemente feita pela primeira-dama do estado, Aline Peixoto, o petista demonstrar ser um pai coruja, se divertindo com a inocência da filha mais nova brincando com as galinhas e peripécias da primogênita que pegou um chocolate escondido.

Em um segundo vídeo, Rui aparece brincando de bola com as meninas, que se divertem juntas, mas também têm um típico desentendimento de irmãs.

Os singelos vídeos chamam a atenção dos seguidores do governador. Os dois juntos já foram vistos por mais de 10 mil internautas.

Essa não é a primeira vez que o governador compartilha registros de momentos com a família nas redes sociais. Ele também já divulgou um vídeo pintando as unhas da filha.

Da Redação

Rui Costa divulga vídeos brincando com as filhas

Da Redação

Rui Costa divulga vídeos brincando com as filhas

adblock ativo