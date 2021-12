Rui Costa desconversa sobre candidato à prefeitura em 2016

O governador Rui Costa não rendeu assunto quando questionado sobre as eleições municipais no próximo ano durante o desfile da Independência da Bahia. Ele também se recusou a falar se já teria um nome para apoiar.

"Dois mil e dezesseis ainda está muito longe", disse o petista, preferindo aproveitar a receptividade do público no cortejo que saiu da Lapinha em direção ao Campo Grande, no Centro da cidade.

Alguns nomes para concorrer ao cargo de prefeito de Salvador pela oposição já circularam pelos bastidores. Um deles seria do presidente da Assembléia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), que voltou a descartar a candidatura durante o desfile.

