Rui Costa continua montagem de equipe

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), continua a montagem da sua equipe, em seus primeiros decretos publicados no Diário Oficial. Na edição deste sábado, 3, foi oficializada a exoneração de Andrea Mendonça da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com efeito a partir do dia 1º de janeiro. Para o lugar de Andrea, já havia sido nomeado Manoel Mendonça, que é seu primo.

Ex-vereadora, ela será secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de Salvador. Outra mudança foi feita na Secretaria de Comunicação, com a saída de Marlupe Caldas da chefia de gabinete. Em seu lugar, entra Luciano Suedde.

Mudanças no Gabinete

Depois da exoneração de Edmon Lucas da chefia de gabinete do governador - posto que será ocupado por Cícero Monteiro - Herbert Frank, que foi subchefe, deixa o órgão.

adblock ativo