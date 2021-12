Rui Costa contesta Gleisi e diz que discurso do ‘golpe’ não dá voto

O governador Rui Costa (PT) afirmou nesta sexta, 16, que a sua opinião, declarada ao portal UOL na última quarta-feira, de que não adianta o PT ficar “lamentando o leite derramado” do impeachment não é isolada, mas sim compartilhada pela maioria do partido – justamente o oposto do que tem declarado a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, inclusive durante o Fórum Social Mundial (FSM), em Salvador. A reafirmação de sua opinião deixa à mostra que há um racha de ideias entre a cúpula nacional petista e demais integrantes da sigla, a praticamente seis meses das eleições. “Discurso do golpe não vence eleição”, diz Rui.

Em entrevista, nesta sexta, no 6º Encontro Estadual de Prefeitos, no Senai-Cimatec, Rui disse, ainda, que a discussão sobre plano B para substituir o ex-presidente Lula, caso ele seja impedido de disputar as eleições em outubro, “é uma agenda que pode ficar mais à frente” – a hipótese da interdição de Lula também foi rechaçada por Gleisi. Na quinta-feira, durante o ato de desagravo a Lula, Rui afirmou seu apoio ao líder petista para militantes do FSM.

Sobrevivência

Rui deu a entender que a maioria do partido quer adotar outro discurso para a população e militância, até mesmo por sobrevivência política. Na visão do governador, a prova disso são as alianças que estão sendo feitas em diversos estados. MDB, PP e outros partidos que votaram majoritariamente em favor do impeachment estão se aproximando do PT.

Citou como exemplo os estados do Piauí, governado pelo petista Wellington Dias, onde a vaga ao Senado deve ficar com presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira; e do Ceará, onde “praticamente acabou a oposição”, já que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), já admitiu aliança com o governador Camilo Santana, também do PT.

Rui também citou o caso de Alagoas, onde o PT está compondo com o governador Renan Filho (MDB), filho do senador Renan Calheiros; e, ainda, em Minas Gerais, estado governado por Fernando Pimentel (PT), que deve ter um nome do MDB na chapa. “O que estou dizendo é o que já está sendo implementado nos estados”, disse Rui.

O governador contou que recebeu muitas mensagens de correligionários apoiando sua opinião. “A agenda no caso do impedimento do presidente Lula não precisa ser agora, isso não precisa (...).Mas o restante... recebi muitas mensagens concordando com a minha opinião. Todo mundo concordando”, disse. O governador disse, ainda, que se a denúncia do golpe fosse suficiente para ganhar eleições, o PT teria vencido em várias capitais em 2016, o que não aconteceu.

Construção

“A seis meses da eleição, a agenda é construir o programa de governo (...). O que vai levar à vitória nas eleições é a proposição que for melhor para o Brasil. É isso que estou defendendo. Temos condições de ganhar a eleição, só temos que sintonizar no desejo da maioria do povo”, afirmou o governador.

Na análise de Rui, a população não quer mais saber do passado, nem de discurso de ódio entre partidos. “A maioria do partido compartilha desta ideia. Nós estamos a seis meses da eleição, então acho que a agenda agora é apontar qual País a gente quer, o que queremos, o que desejamos do Brasil, o que vamos fazer”. Ele voltou a afirmar que quer todos os votos das pessoas que foram às ruas pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, muitos acham que a situação está pior agora.

Rui defende que, independentemente das candidaturas já postas no campo da esquerda e centro-esquerda – PCdoB, PSOL, PT e PDT –, seja criada uma agenda em comum para ser apresentada ao eleitor. E que aquele e ou aqueles que forem para o segundo turno com essa agenda, que recebam apoio do outro. “A gente devia sentar e construir o máximo possível uma agenda comum”.

