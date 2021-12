Rui Costa confirma Jaques Wagner e mais quatro secretários

O ex-governador Jaques Wagner (PT) foi confirmado nesta sexta-feira, 20, como secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), no lugar de Jorge Hereda. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa em seu perfil oficial do Facebook.

Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), deixa o cargo Carlos Martins e assume Fernando Torres; na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) deixa Manoel Mendonça e assume Vivaldo Mendonça; na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), deixa o cargo Álvaro Gomes e entra Olívia Santana, que será substituída na Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) por Julieta Palmeira.

"Montamos um time vitorioso, mas às vezes as trocas são necessárias, pois servem como instrumento de motivação. Vamos continuar trabalhando duro, dia a dia, visando cumprir com os compromissos que assumimos com a Bahia.", disse, na nota, o governador Rui Costa.

Com o anúncio de Wagner como secretário, o ex-governador e ex-ministro da Casa Civil, que é investigado pela Operação Lava Jato, ganha foro privilegiado e fica impedido de ser julgado em primeira instância.

Os secretários abaixo seguem mantidos no governo:

Chefia de Gabinete – Cícero Monteiro (PT);

Casa Civil – Bruno Dauster;

Administração – Edelvino Góes;

Planejamento – João Leão (PP);

Relações Institucionais – Josias Gomes (PT);

Segurança Pública – Maurício Barbosa;

Saúde – Fábio Vilas-Boas;

Educação – Walter Pinheiro;

Infraestrutura – Marcus Cavalcanti (PSD);

Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – Geraldo Reis;

Agricultura – Vítor Bonfim (PDT);

Cultura – Jorge Portugal;

Desenvolvimento Rural – Jerônimo Rodrigues (PT);

Administração Penitenciária e Ressocialização – Nestor Duarte (PSL);

Infraestrutura Hídrica e Saneamento – Cássio Peixoto (PP);

Turismo – José Alves (PR);

Igualdade Racial – Fabya Reis (PT);

Comunicação – André Curvello.

adblock ativo