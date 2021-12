Rui Costa comemora decisão da Justiça de suspender eventos em Porto Seguro

O governador Rui Costa (PT) usou suas redes sociais na noite desta terça-feira, 29, para comemorar a decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) Cinthya Maria Pina Resende, que suspendeu a eficácia da decisão do juiz plantonista da Comarca de Porto Seguro que autorizou da realização de eventos festivos de fim de ano na cidade no sul da Bahia.

Para Rui, foi uma "decisão sensata da Justiça, que coloca a saúde em 1° lugar". "Não vai ter festa de Réveillon em Porto Seguro pq seria um risco à vida das pessoas. Aproveito para lembrar: independentemente da data e quantidade de pessoas, festas e shows estão proibidos nos 417 municípios baianos", disse o governador.

Rui já havia se manifestado contra a liberação dos eventos no município, afirmando que "não se pode colocar em risco a vida das pessoas em nome de 4 festas privadas em Porto Seguro".

Ele aproveitou ainda para parabenizar a Procuradoria Geral do Estado (PGE) pela atuação no caso. A PGE recorreu da decisão da Comarca de Porto Seguro. "Responsabilidade e sensatez são palavras de ordem neste momento em que enfrentamos a segunda onda da pandemia na Bahia", completou.

