Rui Costa cobra resultados de contingenciamento

O governador Rui Costa disse, nesta quarta-feira, 30, que "a crise econômica não será superada enquanto não for superada a crise política".

A declaração foi feita durante reunião com secretários e dirigentes de empresas públicas. O principal objetivo do encontro, realizado na Governadoria por cerca de três horas, foi cobrar dos gestores os resultados do decreto de contingenciamento (nº 16.417/2015), publicado em novembro do ano passado para garantir a contenção de gastos públicos e a regularidade no pagamento dos servidores.

De forma transparente, Rui Costa comparou os números do estado nos meses de janeiro de 2014, 2015 e 2016 e destacou que a situação se agravou este ano em virtude da queda na arrecadação estadual. "Temos que trabalhar muito e não podemos perder a capacidade fiscal", argumentou o governador.

