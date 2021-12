Rui Costa celebra três anos do programa Mais Médico na Bahia

Em comemoração aos três anos do programa Mais Médico, foi realizada na manhã deste sábado, 9, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, uma cerimônia para celebrar os benefícios que o programa trouxe para a população baiana.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Relações Institucionais (Serin) e de Saúde (Sesab).

Autoridades estiveram presentes no evento, como o governador Rui Costa, a cônsul cubana para o Nordeste, Laura Pujol, representantes da sociedade civil, os profissionais estrangeiros e outras autoridades políticas.

Atualmente, o Mais Médicos está presente em 368 municípios baianos, da zona urbana à rural.

