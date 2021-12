Rui Costa autoriza construção de hospital no sul da Bahia

A ordem de serviço para a construção da primeira etapa do Hospital da Costa do Cacau, no Sul da Bahia, será assinada nesta segunda-feira, 9, às 9h, pelo governador Rui Costa, durante visita a Ilhéus. O investimento será de R$ 77,5 milhões e representa a ampliação dos serviços de saúde na região.

No mesmo dia, o governador inaugura o Gasoduto Itabuna/Ilhéus. Com investimento de R$ 56 milhões, o gasoduto possui 37 quilômetros de extensão e capacidade de escoar até 300 mil metros cúbicos de gás natural por dia, visando não só o abastecimento dos setores industrial, comercial, residencial e veicular da cidade, como também os empreendimentos previstos para serem instalados na região - o Porto Sul e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Ainda em Ilhéus, Rui fará o anúncio da licitação destinada à contratação da nova empresa para construção da nova ponte Ilhéus-Pontal.

Pela tarde, às 14h, ele estará em Itabuna participando da inauguração de novos equipamentos no campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A instituição ganhou laboratórios, novas salas de aulas, biblioteca, entre outras coisas.

Obras da barragem

Ainda em Itabuna, o governador assina a ordem de serviço para a retomada das obras da Barragem do Rio Colônia, que terão investimento de R$ 70,9 milhões e irão normalizar a vazão, além de reduzir a poluição do Rio Cachoeira.

A barragem do Rio Colônia ocupará área de 1.621 hectares, com altura de 19 metros e capacidade para armazenar 62 milhões de metros cúbicos de água, garantindo vazão de 1.400 litros por segundo.

adblock ativo