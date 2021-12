Rui Costa atravessa cem dias com "mar agitado"

Navegando em mar turbulento, o governador Rui Costa (PT) completou 100 dias de gestão fazendo o "feijão com arroz", em função da escassez de recursos que se refletiu numa queda de 4% na arrecadação nos três primeiros meses do ano.

O enxugamento, o corte de despesas e uma política de "ajustes" foram as balizas desse período. O governo tenta implantar a reforma administrativa aprovada no final do ano passado para tentar economizar R$ 200 milhões por ano, mas o processo é lento e os resultados só serão sentidos do segundo semestre em diante.

Enquanto isso, a gestão sofre a pressão dos servidores que lutam pela reposição do salário pelo índice inflacionário de 6,41% (que representa um aporte de R$ 800 milhões em 2015) e a insatisfação dos deputados estaduais. O governo só admite pagar a reposição em duas etapas, 3,5% em março e 2,9% em novembro.

O governador negou em março pedido de verba suplementar para a Assembleia Legislativa. Também se reuniu com parlamentares para avisar sobre a impossibilidade de contratar obras novas nas bases eleitorais dos deputados.

O vice na Lava Jato

Outro incômodo foi a lista de políticos envolvidos com os supostos desvios investigados na Operação Lava Jato. Na relação que o procurador da República Rodrigo Janot enviou para o Supremo Tribunal Federal (STF) estão o vice-governador João Leão (PP) e os aliados Mário Negromonte, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e o deputado Roberto Britto (PP).

O governador tenta tocar a gestão como se a Lava Jato não afetasse o dia a dia, embora a operação tenha causado um forte impacto num dos grandes projetos de infraestrutura do estado, o Estaleiro Paraguaçu, que paralisou suas obras de conclusão devido à falta de repasse de seu principal cliente, a Sete Brasil, envolvida no chamado Petrolão.

Equilíbrio

Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Neto (PT) sustenta que o maior legado desses 100 dias foi a luta para se manter o equilíbrio fiscal em meio à tormenta econômica que o país e o mundo atravessam.

"Nossa situação é melhor que vários estados governados pelos partidos que nos criticam aqui: Paraná e Rio de Janeiro estão com dificuldades para pagar os salários do funcionalismo, São Paulo não vai dar aumento em 2015 e Minas Gerais está em dificuldades devido à herança maldita dos governos do PSDB", disse, considerando que Rui Costa está atravessando a turbulência "com competência".

As críticas seriam porque os oposicionistas "estão 'cem' ter o que fazer", brinca Neto com o trocadilho.

Herança de Wagner

A oposição considera, evidentemente, que o cenário da Bahia é de terra arrasada. Em diversos pronunciamentos na Assembleia Legislativa parlamentares como Adolfo Viana (PSDB) abrem um leque de críticas à gestão petista.

"A ponte Ilhéus/Pontal, a ponte Salvador/Itaparica, o Porto Sul, a Ferrovia Integração Oeste Leste serviram apenas para enganar a população baiana na campanha eleitoral" disparou Viana, ironizando: "não posso acreditar que o governo Rui tenha quebrado a Bahia em apenas cem dias, isso foi herança do seu antecessor (Jaques Wagner)".

"Eleitoreiras"

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, Sandro Regis (DEM), bateu na mesma tecla: classificou as obras iniciadas ou projetadas como "eleitoreiras" - e deixadas pelo caminho ao longo do que ele chamou do "governo dos 8 anos e 100 dias", referindo-se à gestão de Jaques Wagner continuada pelo seu sucessor, Rui Costa.

Afirmou que a Ponte Salvador-Itaparica teria consumido mais de R$ 90 milhões em consultoria, antes mesmo do projeto sair do papel. Lembrou que a duplicação da BR-115, Ilhéus-Itabuna, que teve licitação lançada na época da campanha, até hoje continua sem definições.

