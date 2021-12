Rui Costa assina carta contra decreto de armas de Bolsonaro

O governador Rui Costa publicou em seu perfil nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 21, a carta que governadores de 13 estados assinaram contra o novo decreto de armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, no começo do mês.

Para ele, a violência do País não será solucionada com mais armas nas ruas. "Acredito no diálogo, controle e fiscalização para enfrentarmos os problemas na nossa sociedade. A violência deve ser derrotada com outros tipos de armas: educação e geração de emprego. É isso que precisamos para um futuro melhor!", escreveu.

