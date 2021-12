Rui Costa apresenta projeto do VLT e revela tarifa: "Mesmo padrão do metrô"

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), apresentou na tarde desta quarta-feira, 14, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o projeto do do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da capital baiana, que ligará o Comércio até a Ilha de São João, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Rui Costa afirmou que o equipamento irá valorizar uma das áreas mais 'bonitas do nordeste'. "Nós vamos revalorizar e ressignificar o subúrbio de Salvador, a área mais bonita da cidade, que ficou esquecida por muitas décadas. Não há, em todo Nordeste, uma região como a Baía de Todos-os-Santos. Aquele paisagismo do Comércio, do subúrbio, da Calçada, de Itapagipe, ninguém mais tem. Isso precisa ser valorizado", afirmou.

O gestor ainda revelou que a tarifa das passagem será o mesmo do metrô. "Hoje é cobrado o valor do trem da década de 50, um serviço de péssima qualidade, sem conforto, de 20 em 20 minutos, que não atende com a qualidade de um serviço moderno, que respeite a população. O VLT terá exatamente o mesmo padrão do metrô. É um equipamento tão moderno quanto o metrô", acrescentou.

Durante as obras, serão investidos em torno de R$ 2 bilhões e uma previsão para a geração de mais de cinco mil empregos. Após a conclusão, o novo meio de mobilidade contará com 22 estações e uma capacidade para transportar cerca de 150 mil pessoas diariamente.

