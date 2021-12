Rui Costa anuncia quatro últimos nomes do novo secretariado

O governador Rui Costa (PT), anunciou durante seu programa no Facebook Papo Correria, na tarde desta segunda-feira, 18, os quatro últimos nomes que vão compor seu novo secretariado.

De acordo com o governador durante o programa, Cibele Carvalo continua na pasta de Relações Institucionais (Serin); Desenvolvimento Rural (SDR) fica com Josias Gomes; Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) com Carlos Martins; e Adélia Maria de Melo Pinheiro assume Ciência e Tecnologia (Secti).

