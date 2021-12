Rui Costa anuncia planejamento de ações do governo para 2016

O governador Rui Costa (PT) informou as principais ações do governo para 2016 durante evento no Palácio do Rio Branco, Ondina, nesta segunda-feira, 21. Ele anunciou melhorias nas áreas de saúde, segurança, mobilidade e habitação e garantiu que os investimentos em obras de habitação, contenção de encostas, abastecimento de água e esgotamento sanitário vão continuar.

A novidade apresentada foi o lançamento de um mapa eletrônico de Serviços em 2016, já solicitado à Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb). "Pintor, encanador, doceira, cada profissional vai poder colocar seu preço e o usuário poderá dar nota ao serviço prestado. Isso vai aumentar muito a geração de renda para as pessoas", enfatizou.

Na área de saúde, Rui comemorou os ganhos da gestão em 2015 e disse que quer iniciar 2016 com a construção de dez policlínicas para atender moradores do interior: "Vou fechar os quatro anos de governo criando uma capilaridade da saúde e melhorando o atendimento em todo o estado".

Sobre os corredores transversais, Rui lembrou que a Pinto de Aguiar já está pronta e que há avanço na Orlando Gomes, 29 de Março e na Gal Costa. Além disso, Rui comemorou a construção das estações da linha 2 do Metrô no Imbuí, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA): "Salvador passará a ter a terceira maior e a melhor malha metroviária do país".

Reajuste 0

O governador falou ainda não haver previsão para a concessão de aumento linear para o funcionalismo do estado em 2016. Segundo ele, o motivo é a crise econômica. "Atendi os principais sindicatos em dezembro e a todos fui muito sincero: não tem previsão de reajuste no orçamento (2016)".

"Mesmo ruim, mesmo dividido, o reajuste de 2015 custou R$ 500 milhões para o cidadão que paga tributo", lembrou o petista, calculando que um reajuste linear em 2016, com base na inflação, "não custaria menos do que R$ 700 milhões".

Ele explicou que, mesmo sem conceder reajuste, a folha de pagamentos do estado - que tem cerca de 267 mil servidores entre ativos e inativos - deve crescer entre 2% a 3%, o que significa, em média, R$ 300 milhões a mais. "Primeiro porque tem o anuênio. Só com o anuênio, a cada ano, chova ou faça sol, é 1% a mais (na folha). Professor, além do anuênio, tem o quinquênio. Por ano, recebe 5% (do salário) de anuênio; quando completa cinco anos, recebe mais 5%. Mesmo que não faça nada, recebe 10%".

