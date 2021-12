Rui Costa anuncia criação de grupo de transição de governo

O governador eleito da Bahia, Rui Costa, do PT, afirmou, nesta sexta-feira, 24, que na próxima semana vai criar um grupo para iniciar o trabalho de transição de governo. Ele quer deixar o grupo pronto antes de viajar para o período de descanso, que vai tirar após o segundo turno. Rui disse que o grupo vai começar a levantar dados necessários para tomar medidas.

"Quando voltar de viagem, quero reunir os partidos e lideranças para discutir a formação do governo e em dezembro anuncio o secretariado", afirmou Rui Costa.

O cronograma de trabalho foi divulgado durante visita a cidade Jequié, a 365 km de Salvador, na manhã dessa sexta. Além de Rui, a senadora Lídice da Mata e deputados da região realizaram caminhada agradecendo a eleição e pedindo votos para Dilma Rousseff. "Precisamos ter as portas abertas em Brasília. A Bahia tem uma arrecadação pequena e depende do governo federal para realizar grandes projetos. Vamos reeleger nossa presidenta e garantir mais quatro anos de grandes obras no estado", defendeu Rui.

Para a cidade de Jequié, o governador eleito reafirmou os compromissos de colocar a Upa 24hs para funcionar, reformar e ampliar os hospitais de Ipiaú e Jaguaquara, desafogando, assim, o hospital da cidade, e criar o pólo logístico à beira da Ferrovia Oeste Leste.

"Os técnicos do governo já estão trabalhando para definir o traçado do terreno onde vai ser construído o Pólo. Não queremos que Jequié apenas veja o trem passar, queremos que ele pare aqui, carregue e descarregue os produtos da região", explicou o governador.

adblock ativo