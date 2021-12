Rui Costa anuncia convocação de 398 coordenadores pedagógicos

Os 398 coordenadores pedagógicos aprovados no último concurso da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) serão convocados para assumirem suas funções. A informações foi confirmada nesta terça-feira, 29, pelo governador Rui Costa, durante o programa Papo Correria.

Segundo Costa, o governo publicou nesta terça o balanço do último quadrimestre de 2018, que aponta 46,13% da receita líquida com gasto de pessoal. O índice está dentro do limite de 46,17% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Finalmente conseguimos sair do limite prudencial. Com isso, eu posso convocar os outros 398 coordenadores pedagóciso. Hoje mesmo, estou autorizando as secretarias da Administração e da Educação a fazer a convocação dos coordenadores pedagógicos”, ressalta o governador.

A convocação destes profissionais era um dos pontos de reivindicação na área da Educação. Na última semana, os aprovados no concurso participaram de uma manifestação em frente à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“Com isso, nós teremos 600 coordenadores pedagógicos, garantindo presença em quase todas as escolas do nosso estado”, destacou Rui.

Partiu Estágio

Durante o programa, veiculado nas redes sociais, o governador também anunciou as inscrições do programa Partiu Estágio, que começam nesta quarta-feira, 30, e seguem até o dia 24 de fevereiro, por meio da internet www.programaestagio.saeb.ba.gov.br.

“Não tem indicação política nem do governador nem dos deputados. A inscrição é pela internet e a prioridade é pela renda. Quanto mais baixa a renda do estudante, maior é a probabilidade dele conseguir a vaga”, ressaltou.

