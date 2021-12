Rui Costa almoça com policiais nesta Quarta-feira de Cinzas

Após o arrastão da Quarta-feira de Cinzas, o governador Rui Costa almoçou com os policiais durante a tradicional feijoada da Polícia Militar, nesta quarta-feira 1º, em Ondina.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), além de se apresentar ao governador, ao secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e ao comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, as tropas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros participaram também da corrida do Batalhão de Choque.

