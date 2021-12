Rui Costa alerta para golpe no WhatsApp com seu nome

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira, 25, para denunciar um golpe que está sendo aplicado por meio do WhatsApp usando a sua foto. Segundo o governador, o caso já foi denunciado para a polícia.

"Atenção: estão praticando um golpe com meu nome, usando uma foto minha no Zap em um número que não é meu", escreveu o governador no Instagram, onde publicou print identificando o número utilizado pelo criminoso e uma das abordagens feitas por mensagem de texto.

"Já denunciei à polícia, que vai investigar o caso. Tenho convicção que autoria será identificada", escreveu o governador. O gestor levantou a suspeita de estar sendo alvo de ataques na internet nas últimas semanas em virtude da sua atuação no enfrentamento da Covid-19 e das críticas que tem feito ao governo federal diante da pandemia.

"Tenho sido vítima de várias calúnias e fakes news. Por que será?", finalizou Rui Costa na publicação.

adblock ativo