Rui Costa agradece apoio de governadores e espera 'mudança radical' de Bolsonaro

O governador Rui Costa (PT) afirmou na noite desta segunda-feira, 17, esperar uma “mudança radical” de postura do presidente Jair Bolsonaro após o posicionamento conjunto de 20 governadores “em defesa do pacto federativo”.

Em carta, os governadores criticaram declarações de Bolsonaro sobre a operação na qual foi morto o miliciano Adriano da Nóbrega, na Bahia.

No último final de semana, o presidente atribui a morte de Adriano à “PM da Bahia, do PT”. Houve reação de Rui (veja aqui e aqui). Segundo a Folha, a iniciativa de redigir a carta partiu do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC). A ação foi endossada posteriormente pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

“Queria agradecer aos 20 governadores que assinaram hoje um pacto, para que o presidente pare de agredir prefeituras e estados”, comentou Rui, durante o programa Papo Correria.

