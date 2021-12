Rui Costa afirma que "é preciso retomar o caminho do Brasil"

O governador da Bahia Rui Costa, que esteve presente no hasteamento das bandeiras na abertura dos festejos pelo 2 de Julho e no desfile até o Centro Histórico de Salvador, destacou a importância da Independência da Bahia e afirmou que "é preciso que se respeite sempre a vontade popular. É preciso sempre que se trabalhe respeitando o futuro do povo brasileiro e do povo baiano. O povo baiano consolidou a democracia e a Independência do Brasil com o 2 de Julho".

Ele ainda acrescentou, sobre a crise econômica e política, que "hoje é preciso retomar o crescimento econômico. É preciso retomar o caminho do Brasil. O povo brasileiro já sofreu demais e está exausto. Há três anos vivendo uma crise dessa proporção. Chegou a hora da virada. Chegou a hora de reconstruir os pilares que fundamentaram o 2 de Julho. O povo da Bahia, independente de filiação partidária, vem às ruas fazer seu protesto, sua manifestação. É sempre uma festa muita bonita, com muita gente nas ruas”.

