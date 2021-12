Rui compara impeachment de Dilma à queda de ciclovia no Rio

O governador Rui Costa (PT) comparou, na manhã desta segunda-feira, 25, um possível governo do vice-presidente Michel Temer (PMDB), caso o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT) seja concretizado, com a queda de parte da ciclovia no Rio de Janeiro. Segundo ele, "faltam pilares e sedimentos sólidos" para o governo do peemedebista.

Rui voltou a reforçar a ideia de novas eleições para a Presidência. "Se for para haver um pacto nacional para superação da crise, que a solução seja por eleições diretas. O que não é admissível é um pilar da traição para se construir um país. Caso contrário, o Brasil ficará igual à ciclovia do Rio de Janeiro. Será facilmente derrubada porque faltam pilares e sedimentos sólidos. A traição, a falsidade, a mentira, a coordenação na base de atos criminosos não enobrecem o país", afirmou ele, durante a inauguração da nova emergência do Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo.

O governador disse, ainda, que está "absolutamente" confiante que os senadores baianos vão votar contra o impeachment. "Se a presidente tiver três votos no Senado, eles serão da Bahia. E amanhã (terça) a presidenta estará aqui, inaugurando 2.800 casas", disse.

Rui convidou a população para render "homenagens" à presidenta. "Ela fez ao longo do seu mandato o maior investimento que a Bahia já teve de um governo federal. Isso tem que ser reconhecido", acrescentou.

